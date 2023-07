VIDÉO - L’incroyable histoire d'Albert Roche, le soldat français le plus décoré de 14-18

Une famille qui n’en revient pas non plus de voir le parcours de cet homme mis en image dans un film d’animation, dont notre reportage vous montre des extraits, racontant qu’avec ses 1,58 mètre, il a d’abord été recalé avant d’être mobilisé et envoyé au front à sa demande. Une excellente recrue qui s’illustre une première fois dans l’Aisne en 1915, quand l’artillerie française bute sur le problème des premiers blockhaus allemands. Intrépide, il se glisse à travers le no man’s land vers les tranchées allemandes et le blockhaus imprenable. "Ils sont allés balancer des grenades à l’intérieur du tuyau du poêle, ce qui bien sûr a explosé. Il a fait sortir les Allemands et ils ont récupéré ainsi douze prisonniers, et surtout bien sûr des mitrailleuses", explique Christian Bernard, conseiller municipal de Réauville en charge du patrimoine.

Et Albert Roche va, tout au long de la guerre, multiplier les exploits. On lui attribue d’avoir fait plus de 1000 prisonniers allemands, avec une certaine baraka puisqu'il aurait échappé à un coup de baïonnette mortel grâce à un étui de boussole porté sur la poitrine. Le site de Réauville raconte également qu'un jour, le capitaine de son bataillon était grièvement blessé au front. Pour le retrouver, Albert Roche a rampé près de six heures pour le chercher et quatre heures pour le ramener. Il confie alors le capitaine aux brancardiers. À la suite de cet évènement, Albert Roche s’endort dans un trou de guetteur. Il est réveillé par un lieutenant français et arrêté pour "abandon de poste", avec menace d'"exécution dans les 24 heures". Conduit dans une tranchée pour être fusillé, le capitaine qu'il a sauvé viendra à son secours.