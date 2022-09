VIDÉO - L'incroyable histoire du tire-bouchon

Depuis son invention en Angleterre, au 17e siècle, on ne compte plus le nombre de créations originales. Autant d'outils qu'Yves a rassemblés dans son musée. Dans sa galerie, on trouve des centaines de tire-bouchons, les plus anciens, les plus drôles, jusqu'au plus célèbre, surnommé le "Charles de Gaulle" à cause de ses grands bras.