VIDÉO - L'intelligence artificielle bientôt au service du fisc français pour traquer les fraudeurs ?

Facebook, Instagram ou TikTok : la loi pourrait permettre au fisc de créer des faux comptes sur ces plateformes afin de traquer d'éventuels fraudeurs, à savoir ceux qui ne déclarent pas une activité rémunérée et les personnes qui ne paient pas d'impôts en France alors qu'elles y résident plus de six mois par an. "Ça permettra une analyse de masse, mais aussi de relier des informations qui auparavant n'étaient pas forcément reliables", explique Nicolas, ingénieur spécialiste des données, dans le reportage en tête de cet article. Selon lui, l'intelligence artificielle utilisée par le fisc permettra d'analyser des millions de publications en un temps record et pourrait s'avérer être une arme redoutable pour l'administration fiscale.