VIDÉO - La baisse de l'éclairage public intensifie-t-elle l'insécurité ?

Les policiers sont en revanche, eux-mêmes, beaucoup plus visibles. Dans certains quartiers difficiles, ils craignent d’être plus fréquemment pris en embuscade par des assaillants qui seraient presque invisibles. Les chiffres, pourtant, ne montrent pas une augmentation de ces phénomènes, mais ce sentiment de danger existe et pas que chez les policiers. "Quand on rentre seul à pied le soir, ça fait un peu peur, donc on privilégie de rentrer à plusieurs", témoigne une jeune femme dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Pour une autre, ça peut "vite être perturbant, parce que les voitures ne font pas forcément attention au niveau des passages piétons".