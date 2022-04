La Belgique, un eldorado pour les recalés de Parcoursup

En France, il n’y a pas de place même pour les bons élèves. "On a des centaines de places en licence et tu passes en master, il n’y a que 25 places. Forcément, c’est une sélection qui est archi-dure. 20 personnes sur 1000 ou 2000 demandes, c’est évident qu’ils ne prennent que les meilleurs des meilleurs", affirme à son tour Mathilde. "Ici, c’est un système qui est un peu différent. C’est un système où on est à peu près 200 par master, donc c’est beaucoup plus ouvert à tous, mais la sélection se fait un peu sur la longueur et je trouve que le système français ne laisse pas forcément la chance à tout le monde", ajoute Nicolas.

En Belgique, la sélection s’opère en cours de cursus par les examens et pas à l’entrée. C’est toute la différence. Le système français est-il trop sélectif à l’entrée ou les recalés des facultés françaises pêchent-ils vraiment par leur niveau ? "L’expérience, en termes d’évaluation, montre que les étudiants français ne sont pas du tout moins bons que les autres donc on n’a pas du tout l’impression ici d’avoir des espèces de rebuts d’un système français. Effectivement, on peut quand même exprimer un certain étonnement", répond Olivier Corten, professeur de droit international public à l’université libre de Bruxelles.