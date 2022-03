"La bonne idée" : un site pour créer du lien entre voisins

Durant ces moments, il y a le jeu certes, mais ils partagent de très bons moments de franche camaraderie ensemble. "Il ne faut pas non plus se prendre au sérieux, parce que ça perd son charme", "Ça a été une opportunité de se rencontrer il y a deux trois mois, ça fait du bien moralement", témoignent-ils. Rompre la solitude, créer des liens et pousser la porte de son voisin, tout le monde y gagne. Et quand des amitiés se créent vraiment, cela se finit toujours évidemment autour d'une petite pâtisserie pour rendre encore plus belle cette douce après-midi.