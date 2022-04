La chasse aux œufs, dimanche ou lundi ? 5 questions qu’on se pose toujours à Pâques

Pour ceux qui ne l'auraient pas noté dans leur agenda, ce dimanche 17 avril, on célèbre la fête de Pâques. Il faut dire qu'à la différence de Noël, la date change tous les ans. Ce choix se base sur un texte vieux de presque 1700 ans, le concile de Nicée, édicté en 325. Il a souhaité que ce soit le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps, le 21 mars. Dès lors, Pâques tombe au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril.