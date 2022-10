La Clusaz : la retenue d'eau divise la population

À La Clusaz, c'est un projet qui fait débat et qui divise dans cette station de ski. "Des conseils successifs ont décidé de faire cette retenue. Je pense qu'elle est bien pensée. Elle a été approuvée par toutes les choses de l'État, l'écologie. Je pense qu'ils ne feront pas n'importe quoi", explique un habitant. Et une autre de souligner, "arrêtons de détruire le paysage. Arrêtons de construire et d'agrandir le domaine skiable".