VIDÉO - Amiens : un projet de construction fait bondir les hortillonnages

Proche de la ville d’Amiens, se trouve la commune de Camon, peuplée de 4500 habitants. Le maire, Jean-Claude Renaux, gère sa ville depuis 21 ans. "Nous sommes hors secteur des hortillonnages", assure l'édile. Et de poursuivre : "Avant, c'était un atelier de réparation de bateau. C'était déjà construit. Je suis désolé mais pour moi, ce dossier a été instruit en conformité du droit d'urbanisme actuel sur la commune. C'est le programme local de l'habitat qui fixe comme objectif un besoin de 210 logements sur les 6 ans".

La commune manque de terrains constructibles. Et l’arrivée du TGV Amiens, dans deux ans, accroît les demandes de logements. Alors comment faire ? Camon se divise : il y a ceux qui applaudissent et ceux qui refusent. "Il y a des terres de l'autre côté qui ont été rachetées. Il n'y a qu'à le faire là-haut. On n'a pas besoin de voir ça dans nos marais", plaide ainsi Olivier Guiraut, boucher-charcutier à Camon.