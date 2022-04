La Foire du Trône est de retour !

Louis Joubert, lui, est en charge de toute l'organisation et il ne manque pas de travail. Environ 350 attractions ont été installées ici en trois semaines. Louis est issu d'une famille de forains et même ses enfants ont leur stand. Il a déjà vécu des dizaines d'ouvertures, mais cette année, il y a plus de stress que d'habitude. Louis attend d'ailleurs de mettre en route ses auto-tamponneuses depuis deux ans. Mais à chaque fois, il a dû renoncer.