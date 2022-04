La formation des sauveteurs de plage a commencé

Les épreuves de sélection sont particulièrement éprouvantes, comme ici, dans des vagues de deux mètres. "On cherche vraiment ceux qui sont aptes à être en océan. On travaille sur les plages et on surveille des vies tous les ans, donc, c’est important", explique Arthur Gagnier, MNS à Lacanau (Gironde). Des sélections pratiques et théoriques. Tous ont des diplômes de secouristes sur lesquels ils sont aussi contrôlés.