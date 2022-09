La France des solutions : les autres vies du pain rassis

Dans une boulangerie parisienne, un concept étonnant se cache dans une boule de pain. Ce qui est spécial, c'est que ce pain est fait de pain rassis. Nous avons pris la direction du fournil pour en connaître tous les secrets. Pour concevoir cette recette, plus d'un an de recherches à Benoit Castel, boulanger. Première étape, transformer les pains de la veille en une poudre très fine. Cette poudre remplace 30% de la farine habituellement utilisée. Pour le reste, il est impossible de connaître la suite de la recette, une fois la pâte levée, elle est façonnée et cuite deux fois. Ainsi, ce pain peut être conservé jusqu'à deux semaines.