La Garonne : un fleuve à sec

À Toulouse, le niveau de la Garonne est historiquement bas. Le paysage est métamorphosé. Le lit du fleuve se dévoile, les rochers émergent de l'eau. "Ça fait 36 ans que je suis à Toulouse et je ne l'avais jamais vu comme ça" ; "D'habitude, on entend beaucoup plus le bruit de l'eau qui descend. C'est vrai que c'est un peu triste", ont affirmé les habitants.