La Grande Réderie d'Amiens, la nuit des chineurs

Michel, retraité, a développé un nouveau sens. Il sent les tendances, achète des objets anciens pour les revendre dans des brocantes. L'un de ses rendez-vous préférés, c'est la Grande Réderie d'Amiens. Samedi soir, 23h30, à quelques heures du début de la Rédérie, pour éviter la foule, il est le premier à s'installer et tant pis pour la nuit blanche. Pour son emplacement, Michel a payé 80 euros, 8 euros du mètre pour les particuliers. À 8 heures, après les brocanteurs et les collectionneurs, c'est autour du grand public de venir chiner. Sur le stand de Stéphanie et de son papa, les objets commencent à partir. Toute la matinée, les ventes s'enchaînent. Pour eux, la Grande Rédérie est un succès.