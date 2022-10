La grève peut-elle s'étendre ?

Combien seront-ils à pouvoir circuler mardi ? À quel point les gares seront-elles bondées de voyageurs sans solution pour se déplacer ? La SNCF donnera une première tendance dimanche. La grève dans les transports devrait être massive à la veille des vacances de la Toussaint. À l'origine de cet appel, il y a la CGT et SUD-Rail qui représentent deux tiers des conducteurs de trains. "Le 18 octobre, l'ensemble des transports ferroviaires seront touchés et on réunira les salariés en assemblée générale pour savoir si on continue la grève le 19", indique Eric Meyer, secrétaire fédéral SUD-Rail - SNCF.