La guerre du bruit : nuisances sonores et conflits de voisinage

Une nuisance de plus en plus répandue dans les villes comme à la campagne : le bruit. Neuf millions de Français estiment en souffrir. La situation s’est aggravée avec les confinements et le télétravail. En région parisienne, un bailleur social a créé une brigade anti-bruit pour gérer les problèmes de tapage nocturne entre voisins. tandis qu’à la campagne, des habitants dans un village de L'orne sont vent debout contre les éoliennes dont le ronflement gâche la vie des riverains.