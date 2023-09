VIDÉO - Une journaliste victime d'une agression sexuelle en plein direct en Espagne

En plateau, pendant que la jeune femme se confond en excuses, le présentateur ne décolère pas et déclare : "Nous l'avons filmé (...). Tu n'as pas à être désolée toi. Tu fais ton travail et arrive cet imbécile qui te touche le cul en direct sans aucun droit". La télévision a dit sur son site internet avoir appelé la police. Pour l'un des journalistes stars de la chaîne, Diego Losada, très célèbre en Espagne, "agresser Isa, c'est comme agresser n'importe lequel d'entre nous. Dans une société que nous voulons meilleure, cela ne peut plus se passer comme ça, ce sentiment d'impunité ne peut plus exister".