La passion du ménage et du rangement

Ces dernières années, ces maniaques de la propreté ont envahi les réseaux sociaux. Le phénomène qui a démarré aux États-Unis et en Angleterre a même ses stars, comme la Britannique Mrs Hinch et ses quatre millions de followers ou encore Marie Kondo, une Japonaise star d'une émission de téléréalité sur l'organisation de la maison. Des conseils de nettoyage, mais aussi de plus en plus d'astuces de rangement et d'organisation de la maison. Une tentation de l'ordre qui fait mouche, notamment chez les victimes de la surconsommation.