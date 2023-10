VIDÉO - La pêche au thon, c'est du sport !

Cette activité, très encadrée, n'a jamais été aussi accessible. Trente euros la licence d'équipier, sans navire. "Ce n'est pas plus cher qu'une licence de rugby", compare un participant.

Retour sur la terre ferme. Ici, on refait la partie de pêche : "Une passion qu'on essaie de partager avec des amis" ; "Des moments de convivialité", disent-ils avant de trinquer à cette partie de pêche et celle à venir. L'activité se féminise et se rajeunit. Gruissan compte 140 licenciés.