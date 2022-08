La peinture blanche : solution contre la chaleur ?

En région parisienne, le toit d'un entrepôt a été repeint le mois dernier. Le bénéfice est immédiat. "Il fait 33°C à l'extérieur. Et quand on rentre à l'intérieur, on peut constater une diminution des températures. Le site va atteindre à peu près 26°C. Honnêtement, je ne pensais pas que la solution allait être aussi efficace", indique Isabelle Bouchery, inspectrice technique chez La Poste Immobilier.