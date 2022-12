"La photo a de l'avenir" : Damien Leroy, bientôt retraité, recherche son successeur dans le Gers

Il a immortalisé les moments de vie les plus importants des habitants. En 25 ans, Damien Leroy a réalisé des milliers de photos. Il a su mettre à l'aise les Lectourois pour saisir leurs plus beaux portraits. Mais à présent, le photographe part à la retraite. Et pour que sa boutique ne devienne pas un vieux cliché, il souhaite trouver un repreneur au plus vite.