La Poste : après la fin du timbre rouge, bientôt celle de la tournée quotidienne du facteur ?

Et selon certains syndicats, cette stratégie viserait à supprimer, à terme, les tournées quotidiennes. "La Poste va réorganiser ses services, et va supprimer énormément de tournées (...), donc le facteur ne passera plus tous les jours au niveau des usagers, mais tous les deux, voire trois jours", affirme ainsi Éric Dyson, représentant syndical CGT.