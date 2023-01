La Poste : le facteur ne passera plus forcément tous les jours

Selon des informations de Franceinfo, l'entreprise veut notamment supprimer la tournée quotidienne afin de s'adapter à la baisse de la demande de son marché. En effet, alors qu'en 2008, 18 milliards de lettres ont été distribuées, seuls 7 milliards ont été livrées l'année dernière. Les colis, la presse ou les recommandés devraient néanmoins continuer à être livrés quotidiennement.

L'annonce d'un potentiel arrêt des tournées n'a pas été reçu sans émotion par les personnes rencontrées lors du reportage de TF1, en tête de cet article. Pour beaucoup, le courrier reste un lien très fort avec l’extérieur. "Même si on a des amis, nous, on se sert pas tellement du téléphone. On l’a, mais on ne s’en sert pas tellement. On est personnes âgées, on a pas Internet", souligne ainsi une habitante d'Armentières, dans le Nord.