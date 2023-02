VIDÉO - La Poste : les nouvelles missions étonnantes des facteurs

Parmi les missions les plus étonnantes de Charlène Pivot, une factrice, la livraison de fleurs. Il reste à deviner l'identité de l'expéditeur. "C'est mieux que les factures", se réjouit une cliente. La Poste distribue trois fois moins de courrier qu'il y a dix ans. Charlène livre de plus en plus de colis et en récupère directement dans les boîtes aux lettres pour faciliter l'expédition.