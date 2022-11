Elisabeth Borne rejette le passage des 130 aux 110 km/h sur les autoroutes

"Le défi, c'est de répondre à la hauteur, de prendre des mesures fortes et en même temps de ne pas fracturer la société, de ne pas laisser des gens sans solutions", a insisté Elisabeth Borne. "Si on n'est pas attentif à embarquer tout le monde, à un moment donné, on n'avancera pas", a-t-elle ajouté, disant ne pas vouloir "empiler des mesures contraignantes sur nos concitoyens". Le président Emmanuel Macron avait par exemple dû abandonner un projet de taxe carbone après la levée de boucliers du mouvement des Gilets jaunes en 2018.

Le passage aux 110 km/h figurait parmi les propositions de la Convention citoyenne pour le climat en 2020, mais avait été écarté par Emmanuel Macron. À ce moment-là, Elisabeth Borne avait affirmé être favorable "à titre personnel" à une telle mesure.