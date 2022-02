La présence de cochons pose problème à Marignane

Dans la zone industrielle, certains entrepreneurs y voient un risque d'accident avec le ballet des camions et les passants qui viennent donner à manger aux cochons même si c'est interdit. Le maire vient de prendre une décision plus prudente. Il propose de les castrer et de réguler les naissances. Pour cela, il faut 200 euros par cochon, entièrement financés par la ville de Marignane.