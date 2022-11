Autoroute : cette règle méconnue peut vous valoir une amende

À bord d'un hélicoptère, la gendarmerie mène une opération coup de poing pour faire respecter une règle simple inscrite depuis 2018 au code de conduite : le corridor de sécurité. "Les véhicules qui ont la possibilité de se décaler sur la voie la plus à gauche doivent protéger le patrouilleur et les voitures stationnées sur la bande d'arrêt d'urgence", explique Jérôme Daunas, commandant en second au sein de la gendarmerie nationale de l'EDSR de l'Aude. Autrement dit, si l'on se réfère à l'article R412-11-1 du Code de la route, en cas d'intervention autour d'un véhicule accidenté ou en panne, vous devez ralentir et changer de voie après vous être assuré de pouvoir "le faire sans danger". Dans l'idéal, une voie d'écart doit séparer les agents sur le bord de la route des automobilistes. Mais "si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie".