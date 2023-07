La rentrée en maternelle, un moment fort en émotion

L'arrivée en maternelle est toujours un moment très fort en émotion. Les voici les 25 nouveaux élèves d'Eric Guiller, directeur et enseignant de petite section. Tout est prêt pour accueillir les enfants et leurs parents plus ou moins sereins. "Ça fait plusieurs mois qu'elle avait hâte de rentrer à l'école vu que ses grands frères vont déjà à l'école", explique un père de famille.