La solidarité des habitants avec les évacués

C'est un réveil en douceur pour ce couple de touristes belges, hébergés par une habitante de Biganos, la nuit dernière. Ce lundi, ils ont évacué leur location de vacances en urgence et trouvent refuge chez Christelle Barthe après une longue journée. "On est ravis d'être là et de pouvoir se poser un tout petit peu dans un endroit très calme (...) on était très stressés, on voyait la fumée, on entendait les bruits des sirènes, des pompiers, la police", affirme Murielle Les, vacancière sinistrée. Et ce soir, pour remercier leur hôte, c'est à leur tour d'offrir le dîner.