Incendies en Gironde : la solidarité des habitants

Et cet élan de solidarité ne s'arrête pas là, car la commune du Barp a recensé 130 bénévoles et 60 volontaires pour héberger les personnes évacuées. "On a fait ça il y a trois jours. Et en une demi-journée, on a eu le potentiel des bénévoles qui est parti en flèche (...) Aujourd'hui, il y a une solidarité qui dépasse largement la commune", affirme Jacques Moretto, premier adjoint au maire du Barp (Gironde). Quant à Daniel et Laurence, ils continueront de veiller sur leurs invités le temps qu'il faudra.