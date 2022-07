La tour Eiffel rouillée mais en pleine forme

Le temps passe et elle ne bouge pas... enfin, au moins, de loin. Mais de près, regardez : le fer vieilli et s'abîme. La tour Eiffel rouille, 70% de la peinture ne tient pas à long terme. Alors, les experts s'inquiètent. Les dégâts se font plus visibles. En 2016, un rapport signale plusieurs dizaines d'anomalies.