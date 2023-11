VIDÉO - 30 ans de la Twingo : cette fan absolue possède une collection impressionnante

Minuscule mais spacieuse, basique mais innovante, la Renault Twingo fête ses trente ans en 2023, entrant dans la catégorie des voitures anciennes. Vendue à plus de 2,5 millions d'unités, la première génération lancée début 1993 continue de fédérer des fans.

Que ce soit pour faire ses courses, aller au travail ou simplement voyager, Sophie aime toujours à parcourir des kilomètres au volant de sa Twingo, une passion inattendue. Environ deux millions et demi de Twingo ont été vendues depuis son apparition il y a 30 ans.

Et pour cette conductrice, sollicitée dans le sujet de TF1 ci-dessus, elle n'a pas pris une ride : "Je ne pourrais m'en passer maintenant, elle a pris une place extrêmement importante dans ma vie, beaucoup plus grande que ce que je pouvais penser", dit-elle. "C'est une voiture qui m'occupe toutes les semaines, je parle Twingo, j'échange Twingo... Elle est obligée de rester dans ma vie". D'ailleurs, elle s'est lancée dans une collection. Elle en possède plusieurs de toutes les couleurs, comme on peut le voir dans le sujet en tête.