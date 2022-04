La vie de forains à la Foire du Trône

Plonger dans le noir pour trois minutes de terreur, entrer dans le palais des glaces, ou encore le palais du rire, ... Certaines familles y enchaînent une dizaine de manèges et dépensent en moyenne 5 euros la place. Comptez 7 euros pour le grand huit, avec ses deux minutes et trente secondes d'adrénaline et ses pointes à 90km/h. Chaque année, il sont plus de trois millions à retomber en enfance, à l'orée du bois de Vincennes. C'est la plus grande fête foraine d'Europe, un rendez-vous annuel pour les familles et aussi pour les forains.