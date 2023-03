Saint-Ouen instaure un "congé menstruel" pour ses agentes, une première en France

L'endométriose est une maladie gynécologique chronique, qui se traduit le plus souvent par des douleurs extrêmes durant les règles ou les rapports sexuels, et qui touche en France 10% des femmes en âge de procréer. Classée comme "affection longue durée" depuis janvier 2022, elle a longtemps souffert d'un défaut de diagnostic, aggravant la pathologie, et compliquant la situation des femmes qui en souffrent. Aucun traitement curatif ne guérit de l'endométriose, seuls les douleurs peuvent être atténuées.