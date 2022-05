"Labello Challenge" : ce nouveau défi des ados qui inquiète

Depuis quelques jours, des vidéos d'un nouveau challenge affluent sur le réseau social TikTok. Sur les images, on voit des jeunes appliquer un baume à lèvres, pour ensuite en deviner le parfum. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais le challenge va plus loin. Le "Labello Challenge" consisterait, en effet, à découper son Labello en morceaux au fil de ses contrariétés et à se suicider quand on arrive à la fin du tube.