Lacs, rivières… rafraîchissant mais pas sans risque

Ce mercredi matin, le mercure affiche déjà 31 degrés. Certains n'ont pas hésité. Ils optent pour la baignade au lac de Peyrolles (Bouches-du-Rhône). "On est là depuis 9 heures du matin", lance un baigneur. "On ne va pas rester tous les jours-là. Juste une heure et en fin de matinée, on s'en va aussi", ajoute un autre.