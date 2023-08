VIDÉO - Abaya à l'école : comment l'interdiction va être appliquée dès la rentrée

Quelle règle s’appliquera à l’école ? Une circulaire, existante, interdisait déjà le port de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Le ministère élabore une note de service supplémentaire pour préciser qu’à ses yeux, abaya et qamis sont concernés.

Le texte était réclamé depuis plusieurs semaines par le corps enseignant. "Maintenant, on va vraiment pour voir dire : 'regardez, il y a un texte national, et c'est la responsabilité de l'État, du ministre', comme ça, ça protège les personnels dans les lycées et les collèges", détaille Jean-Rémi Girard, professeur de français et président du SNALC.

Cette année, 150 établissements sur les 11.000 collèges et lycées de France ont connu des atteintes à la laïcité. Que va-t-il se passer concrètement à la rentrée ? Dès lundi 4 septembre, chefs d’établissement et enseignants pourront demander à un ou une élève d'ôter son qamis ou son abaya.