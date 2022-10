Laine, le bon filon pour passer l'hiver

Les températures sont encore élevées dehors. Pourtant, il y a du monde aux stands des vêtements chauds sur le marché. Les clients sont en quête de chaleur. La boutique de laine lilloise "Phildar" l’a constaté. La semaine dernière, elle enregistre 40% de vente supplémentaire. Sa spécialité se trouve dans les pelotes de laine, vendues entre 3,29 et 11,49 euros. Plus le prix est élevé, plus le vêtement tricoté sera de qualité. Ses pulls en laine de 67 euros l’unité font la moitié du chiffre d’affaires de la gérante de ces derniers jours.