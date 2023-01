Être "copain comme cochon", la petite histoire d'une expression très appréciée

Rire ensemble, chanter, danser... Dans ce lieu convivial, les amis se retrouvent pour passer du bon temps. C'est le cas d'Azilis et Julien. Ils sont de vrais copains comme cochons. "On se connaît depuis douze ans. Je sais que je peux tout lui raconter, il ne me jugera jamais", explique Azilis. "Copain comme cochon, c'est être plus qu'un copain, c'est plus qu'une amitié. On est là pour la personne, pour ce qu'elle est vraiment, mais pas ce qu'elle a en apparence", renchérit Julien.