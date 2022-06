Langues disparues : les nouveaux Champollion

Gravé dans l'argent, peint à la va-vite sur un bout de poterie, on découvre ces drôles de signes, quelques formes, quelques traits organisés en ligne. Car si le commun des mortels reste incapable d'y décoder quoi que ce soit, il semblerait malgré tout que cela ait du sens. Le métier de François Desset, archéologue spécialiste de l'élamite linéaire et Claude Rilly, archéologue et linguiste, ne s'apprend dans aucune école et leurs recherches vont sans doute prendre une vie.