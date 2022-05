Larousse 2023 : 150 nouveaux mots dans le dico

Il y a aussi des mots plus compliqués comme le "wokisme" qui est un courant de pensée qui défend la justice sociale et différentes causes sociales. Et puis il y a le "flow". Avoir du flow, c'est avoir du style, une sorte d'élégance. Et puis un autre mot est apparu : le kakapo. C'est le nom d'un perroquet de Nouvelle-Zélande. Vous pourrez découvrir tous les autres nouveaux mots du Larousse le 8 juin prochain.