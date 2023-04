Laurent Berger va quitter la tête de la CFDT

Après Philippe Martinez à la CGT, c'est au tour de Laurent Berger de quitter son poste à la CFDT. Il en a fait lui-même l'annonce ce mercredi 19 avril, dans un long entretien au quotidien Le Monde. Secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail depuis novembre 2012, il délaissera son poste le 21 juin prochain. Marylise Léon, actuelle numéro 2 du premier syndicat de France, va lui succéder à la tête de l'organisation. "Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie, arrêtée dès la fin 2021, après discussion avec mes collègues de la commission exécutive. Ce n'est ni un coup de tête ni un choix dicté par l'actualité", a-t-il expliqué.

"Je souhaite tout simplement respecter des règles collectives et une forme d'éthique personnelle, liées au fonctionnement démocratique de la CFDT. Celle-ci n'est pas un parti, elle n'est pas non plus une entreprise personnelle : c'est une organisation collective. Il est normal qu'elle s'incarne dans des leaders, mais il est aussi normal qu'elle se renouvelle", a justifié le syndicaliste de 54 ans, arguant "ne pas être indispensable" au syndicat.