VIDÉO - Marseille : la gare Saint-Charles jonchée de déchets après une semaine de grève

"Nous remettons en cause les pratiques de Laser Propreté, que nous accusons de procéder à un plan social et économique déguisé. En quelques mois, nous approchons les 40 personnes licenciées sans cause réelle et sérieuse", a dénoncé Kamel Djeffel, secrétaire national du syndicat CAT Nettoyage. Laser Propreté "incite les salariés les plus anciens, avec les plus gros salaires, à se mettre en arrêt maladie pour payer moins de charges sociales" car leur "situation économique et financière est alarmante", a-t-il détaillé, affirmant que l'entreprise, coupable de "magouilles", était "au bord du dépôt de bilan". Il a précisé qu'une plainte allait être déposée auprès du procureur de la République contre Laser Propreté.