Colère des agriculteurs : le marché international de Rungis sous haute protection

La FNSEA a annoncé un "siège de Paris pour une durée indéterminée" dès 14h ce lundi. De son côté, la Coordination rurale du Lot-et-Garonne prévoit de "monter" sur la capitale pour "bloquer" le marché international de Rungis. Central dans l'approvisionnement français en denrées alimentaires, ce lieu fait l'objet d'un dispositif de protection particulièrement important de la part des forces de l'ordre.

Une "ligne rouge". Alors que la pression monte en ce début de semaine autour de Paris, le ministère de l'Intérieur a demandé "de déployer un dispositif défensif important afin d’empêcher tout blocage de Rungis, des aéroports d'Île-de-France et prévenir, puis interdire toute entrée dans Paris". En tout, plus de 15.000 membres des forces de l'ordre sont déployés ce lundi 29 janvier dans l'Hexagone, dont un grand nombre autour de la capitale, autour de laquelle la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont annoncé un "siège pour une durée indéterminée".

De fait, le marché international de Rungis (Val-de-Marne) fait l'objet d'une attention toute particulière. En effet, la Coordination rurale du Lot-et-Garonne prévoit de "monter à Paris" pour le "bloquer". Une telle opération mettrait en danger une partie de la chaîne d'approvisionnement française tant cet opérateur d'importance vitale (OIV) en est l'un des points névralgiques du secteur. Pour bien en comprendre le poids, il faut savoir que plus de trois millions de tonnes de marchandises ont circulé sur les 234 hectares du site en 2022. Chaque matin, ce sont 30.000 professionnels qui s'y ravitaillent.

Un convoi de blindés déployé

Outre le déploiement d'un convoi de blindés de la gendarmerie, les contrôles aux abords du marché international de Rungis ont été renforcés. Le conducteur de chaque véhicule tentant d'y accéder doit présenter son badge d'acheteur ou sa carte professionnelle. "On a sorti des blindés de la gendarmerie sur des points névralgiques pour éviter un blocage total", détaille Jean-Christophe Couvy, le secrétaire national d'Unité SGP Police. "Il ne faut surtout pas en arriver" au blocage de ces infrastructures, qui reviendrait à "affamer la population", estime-t-il sur Franceinfo.

Bonjour ! La Matinale TF1 - Rungis : le grenier français menacé ? Source : Bonjour !

En parallèle, Gérald Darmanin appelle les forces de l'ordre à conserver "la même posture" à l'encontre des agriculteurs, à savoir d'agir "avec grande modération". Les forces de l'ordre ne doivent intervenir "qu’en dernier recours et dans le seul cas où l’intégrité des personnes serait menacée ou les bâtiments/biens publics ou privés exposés à de graves dégradations", continue-t-il.

Alors que la colère ne reflue pas, Marc Fesneau indique "continuer à travailler avec les représentants (agricoles) pour proposer un certain nombre de mesures venant attester de la volonté du gouvernement de sortir de la crise et d'apporter des réponses concrètes" aux revendications du monde agricole. "Dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses que l'on pourra poser sur la table pour montrer la globalité des mesures que l'on entend proposer aux agriculteurs", ajoute le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, sur Franceinfo.