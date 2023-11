"Marcher contre l'antisémitisme" dimanche est "une obligation morale", estime sur LCI le grand imam de Bordeaux

Une parole forte avant la marche de dimanche 12 novembre contre l'antisémitisme. Ce jeudi sur LCI, le grand imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, a donné son sentiment sur cette manifestation, organisée à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et de son homologue du Sénat, Gérard Larcher. "Vu les circonstances actuelles, manifester contre l'antisémitisme est une obligation morale et citoyenne, indique ainsi le responsable religieux. On ne peut pas se permettre de voir nos concitoyens de confession juive vivre dans la panique et la peur, c'est inadmissible et dramatique."