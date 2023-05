VIDÉO - Le 13H au jardin : les bons conseils de mai

En mai, fais ce qu'il te plaît, mais pas tant que ça. Tous les petits plants vont sortir au potager le 11, le 12 et le 13 mai. À partir de ces trois jours, il n'y a plus aucune crainte de gel. D'ici là, une fois arrosés, vous pouvez les sortir tous les jours pour acclimater les plants et les rendre plus forts.