Le 13H au jardin : les bons conseils de Sandrine et Thierry

"Mes choux ont des trous dans les feuilles. Que faire ?" Le chou est victime de son succès. On l'adore, mais c'est aussi le cas des petits insectes. Si on a des trous dans les feuilles de chou, on peut mettre un purin d'absinthe ou d'ortie pour les faire partir. On peut également mettre des anti-limaces. Sinon, on enveloppe tous les choux d’une belle moustiquaire, ça va freiner tout le monde.