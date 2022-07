Le 13h répond à vos questions

Ensuite, il faut mobiliser les riverains, créer un collectif ou lancer une pétition. Puis, vous pouvez écrire au maire, par exemple, par lettre simple puis lettre recommandée. Les experts recommandent de monter un dossier détaillé et précis. Le but consiste à convaincre le maire de la dangerosité de la situation et de proposer un dispositif adapté.