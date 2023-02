VIDÉO - "Le bruit est assourdissant !" : à proximité d'une rave-party, les habitants à bout de nerfs

Cette fête clandestine a été organisée dans une friche industrielle en pleine agglomération, d'où il est impossible de la faire évacuer, car le site est dangereux. La police a tout de même réussi à filtrer les entrées pour limiter le nombre de participants, et depuis ce dimanche matin, tous ceux qui sortent de la rave-party sont contrôlés.

"On a déjà procédé à deux interpellations et verbalisé un bon nombre de personnes pour usage de stupéfiants, port d'arme prohibé, outrage, etc", rapporte Jacques Billant, préfet du Pas-de-Calais (Hauts-de-France).