Le cauchemar des habitants du Mail à Marseille

La résidence du Mail et ses huit bâtiments blancs ne sont pas des logements sociaux. Il s'agit d'une copropriété privée de 406 logements. Des années de gestions laborieuses et d'impayés ont conduit celle-ci au chaos. Et depuis quelques années, elle vit avec des scènes de violences entre dealers au rez-de-chaussée et squatteurs dans les étages. Par exemple, pour accéder aux appartements et passer les points de deal, il faut obtenir l'autorisation des trafiquants.